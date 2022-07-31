Россия 5 раз обстреляла Сумскую область из минометов и артиллерии. Зафиксировано 80 прилетов
За день, 30 июля, российский агрессор 5 раз обстрелял территорию Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Сегодня россияне обстреляли наши территории 5 раз, было более 80 прилетов. Потери и разрушения: информация уточняется", – написал Живицкий.
После 15:00 Великописаревское громада Сумщины испытало 12 прилетов из российских САУ.
В районе 16:00 произошел минометный обстрел Белопольского громада - 18 прилетов. После 17:00 произошел уже артобстрел – 7 прилетов.
Артиллерийские удары повторились после 20:00 – около 8 прилетов.
Середино-будская громада пострадала из-за работы русской артиллерии и 36 прилетов.
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