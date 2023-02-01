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Россия 42 раза била по Херсонщине за прошедшие сутки, есть погибший и раненый

1 февраля, 2023 среда
09:26
война с Россией

31 января вражеские войска обстреливали 42 раза Херсонскую область, Херсон страдал 8 раз

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Да, российские солдаты 42 раза обстреляли территорию Херсонщины. Мирные населенные пункты области враг атаковал с артиллерии, РСЗО и минометов.

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Херсон армия РФ обстреляла 8 раз. Из-за вражеских атак в городе повреждены дома херсонцев.

За прошедшие сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 житель Херсонщины получил ранения.

  • В течение 30 января армия РФ производила 54 раза по Херсонской области, Херсон обстреливали 7 раз.
  • Во вторник, 31 января, местный житель взорвался на вражеской мини вблизи села Музыковка Херсонской области.

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Херсон
Херсонщина
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