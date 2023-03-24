Россия 404
Человеческая природа — в том, что мы видим и обвиняем других в вещах, которые часто и смертельно боимся признать в себе
Страна 404, failed state, вымышленная страна — все образы, которыми Владимир Путин публично пытается задеть Украину. На самом деле это и есть современная Российская Федерация, путинская Россия, которую он превратил в страну-фейк.
Страну, в которой наиболее эффективным военным руководителем является бывший зек, создавший незаконную, согласно российским законам, военную группировку, в которую вербовал зэков.
Страну, в которой, после незаконных и бессмысленных референдумов, трудно определить собственно границы этого несуществующего государства.
Страна, в которой есть демократические институты, но отсутствует демократия, а власть — словно с прошлых времен политбюро старцев, отставших и от жизни, и от времени, и угрожающих миру атомным оружием.
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Страна, в которой часть живет, пытаясь делать вид, что ничего не происходит, а другая выживает, окружена страхом и старанием убедить себя, что есть какой-то смысл в бессмысленной войне, каждый день разрушающий фундамент вчерашнего государства, на глазах превратившегося в страну фейк.
Страна, в которой часть живет, пытаясь делать вид, что ничего не происходит, а другая выживает, окружена страхом и старанием убедить себя, что есть какой-то смысл в бессмысленной войне, каждый день разрушающий фундамент вчерашнего государства, на глазах превратившегося в страну фейк.
И по факту в этой стране есть независимая территория, на граждан которой бездействуют общие законы, и которой федеральный центр, по факту, платит дань из федерального бюджета.
И семимильными шагами двинется в Московию. И сам Владимир Путин уже, что называется за Фрейдом, оговорился о грядущем распаде его путинской России, он же знает, во что он превратил Российское государство, которое разделил на 1000 вотчин и разделил его между своими вассалами.
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Он знает, что свою войну Украине, за спиной которой встал весь цивилизованный мир, во главе с США и всем НАТО, он уже проиграл. А весеннее контрнаступление Украины станет его приговором.
Единственный шанс для Путина сейчас – разрушить Украину изнутри. Он и его тролли, проплаченные представители медиа и коррумпированные или завербованные российскими спецслужбами европейские чиновники сделают для этого все
Единственный шанс для него сейчас – разрушить Украину изнутри. Он и его тролли, проплаченные представители медиа и коррумпированные или завербованные российскими спецслужбами европейские чиновники сделают для этого все.
Однако верю, что его поезд ушел. Как и тяга его недоимперии, Страны 404, страны которую он собственной одержимостью превратил в failed stated.
Тем более, что после ордера от гаагского Международного уголовного суда на имя самого Владимира Путина, он теперь де-юре вне закона, и все те, кто еще вчера был в окруженим диктатора, мгновенно превратились в соучастников преступлений против человечности.
Об авторе. Алексей Биловол, политический эксперт
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