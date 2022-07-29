Россия 4 раза в день обстреляла Сумщину, зафиксировано 44 прилета
За день, 28 июля, российский агрессор 4 раза обстрелял Сумскую область
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Сегодня россияне обстреляли наши территории 4 раза, всего было более 44 прилета. Били по Краснопольской, Шалыгинской и Буринской громадам из минометов, гранатометов и САУ. Жертв и разрушений нет", - написал Живицкий.
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