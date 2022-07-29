Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сегодня россияне обстреляли наши территории 4 раза, всего было более 44 прилета. Били по Краснопольской, Шалыгинской и Буринской громадам из минометов, гранатометов и САУ. Жертв и разрушений нет", - написал Живицкий.

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