Россия 4 мая может объявить дефолт, - Bloomberg

Об этом сообщаетLb.ua со ссылкой на Bloomberg.

Платеж в долларах, который Минфин РФ отправил на погашение еврооблигаций, до сих пор не дошел до ряда держателей долговых бумаг.

"У России есть чуть больше суток, чтобы получить выплаты по двум иностранным облигациям инвесторам и избежать дефолта. Льготный период для перевода $650 млн долларов купонных и основных платежей истекает 4 мая после того, как средства были заблокированы в начале апреля (из-за того, что Россия попыталась расплатиться в рублях, вместо долларов)", - говорится в сообщении.

Bloomberg информирует, что это может быть первый дефолт России по внешнему долгу за более чем столетие.

Отсчет до дефолта начался, когда JPMorgan Chase & Co. приостановили выплаты облигаций по приказу Казначейства США. Россия пыталась обойти проблему, заплатив в рублях, после того как США в рамках санкций запретили использовать доллары с замороженных госсчетов РФ. Но рейтинговые агентства заявили о нарушении условий облигаций.

Агентство кредитных рейтингов S&P объявило о том, что Россия допустила выборочный дефолт по внешнему долгу.

Министерство финансов РФ сообщило, что Россия за неделю до окончания льготного периода выплатила купоны по еврооблигациям с погашением в долларах согласно контрактам.