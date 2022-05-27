Россия 27 мая убила 5 мирных жителей Донецкой области

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Вся линия обороны зависит от качества нашей обороны. От качества и скорости помощи от наших союзников могут развертывание событий на фронте на востоке Украины. Сегодня россияне убили 5 и ранили еще 4 мирных жителей Донбасса", - написал Кириленко.

Глава ОВА отмечает, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но все преступники будут привлечены к ответственности.

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