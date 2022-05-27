Россия 26 мая убила 5 мирных жителей Донецкой области

Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"За 26 мая россияне убили еще 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Марьинке, 2 в Лимане и 1 в Заре. Также сегодня удалось уточнить информацию по поводу 1 погибшего и 1 раненой в Диброве", - написал Кириленко.

Глава ОВА отмечает, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но все преступники будут привлечены к ответственности.

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