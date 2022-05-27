Россия 26 мая убила 5 мирных жителей Донецкой области
За день 26 мая русские военные убили 5 мирных жителей Донецкой области
Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"За 26 мая россияне убили еще 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Марьинке, 2 в Лимане и 1 в Заре. Также сегодня удалось уточнить информацию по поводу 1 погибшего и 1 раненой в Диброве", - написал Кириленко.
Глава ОВА отмечает, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но все преступники будут привлечены к ответственности.
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