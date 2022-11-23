Россия 22 ноября массово обстреляла Сумскую область из артиллерии, пулеметам и автоматам
В течение суток, 22 ноября, российский агрессор обстреливал Эсманскую, Глуховскую, Путивльскую, Зноб-Новгородскую, Дружбовскую и Шалыгинскую громады Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По Эсманской громаде россияне начали бить около 11:00. Агрессор из автоматов обстрелял пограничники. Одно из сел Глуховской громады попало под российский обстрел из пулеметов после 11:40.
По Шалыгинской громаде враг ударил из ствольной артиллерии. Было 9 прилетов. Путивльская громада: около 18:00 россияне снова обстреляли приграничья из ствольной артиллерии. Зафиксировано 15 прилетов.
Зноб-новгородскоя громада: около 21:00 россияне ударили из САУ. Известно о 6 прилетах.
Дружбовскою громаду враг обстрелял тоже из САУ. В общей сложности насчитали 20 прилетов. Повреждена линия электроснабжения. Во всех остальных случаях – без разрушений.
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