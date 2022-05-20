Россия 19 мая убила 5 мирных жителей Донбасса, 6 – ранены

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 19 мая россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмуте, 1 в Красногоровке, 1 в Авдеевке и 1 в Крестище. Еще 6 человек получили ранения", - написал Кириленко.

Глава ОВА отмечает, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, но все преступники будут привлечены к ответственности.

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