Россия 19 июля 9 раз обстреляла Сумщину
За день, 19 июля, российский агрессор 9 раз обстреливал пограничные территории Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Россия обстреливала Сумщину из разных видов вооружения – около 78 приходов. Пострадали территории Белопольской, Новослободской, Хотинской и Эсманьской территориальных общин.
Белопольское общество
"В 11:00 и после 12:00 были обстрелы из миномета. Также враг стрелял из САУ около 13:00. Продолжился минометный обстрел в 19:00", пишет Живицкий.
Новослободская община
Россия обстреливала территорию из ствольной артиллерии.
Эсманьская община
После 17:00 прогремели 13 взрывов, предварительно обстреляли из САУ. Обстрел продолжился после 19:00. Без потерь и разрушений.
Николаевская сельская община
"В 12:15 враг выпустил 6 ракет в направлении Николаевской сельской территориальной громады. В результате обстрела травмированы 2 человека и повреждено частное хозяйство", - говорится в отчете Дмитрия Живицкого.
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