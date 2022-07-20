Россия 19 июля 9 раз обстреляла Сумщину

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Россия обстреливала Сумщину из разных видов вооружения – около 78 приходов. Пострадали территории Белопольской, Новослободской, Хотинской и Эсманьской территориальных общин.

Белопольское общество

"В 11:00 и после 12:00 были обстрелы из миномета. Также враг стрелял из САУ около 13:00. Продолжился минометный обстрел в 19:00", пишет Живицкий.

Новослободская община

Россия обстреливала территорию из ствольной артиллерии.

Эсманьская община

После 17:00 прогремели 13 взрывов, предварительно обстреляли из САУ. Обстрел продолжился после 19:00. Без потерь и разрушений.

Николаевская сельская община

"В 12:15 враг выпустил 6 ракет в направлении Николаевской сельской территориальной громады. В результате обстрела травмированы 2 человека и повреждено частное хозяйство", - говорится в отчете Дмитрия Живицкого.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb