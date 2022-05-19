Россия 18 мая обстреляла в Донецкой области 10 населенных пунктов и убила двоих детей

Об этом сообщила Национальная полиция в телеграмме.

По ее данным, в сутки 18 мая враг обстрелял из авиации, танков, тяжелой артиллерии, "смерчами" и крылатыми ракетами 10 населенных пунктов. Разрушения подверглись 38 гражданским объектам. Нацполиция начала соответствующие расследования.

"За период с 6:00 18 мая до 6:00 19 мая погибли двое детей. Они были убиты в Лимане в результате прямого попадания в жилой дом", – говорится в сообщении.

Под обстрелами оказались Мариуполь, Бахмут, Соледарь, Краматорск, Константиновка, Авдеевка, Лиман, Николаевка, Красногоровка, Нью-Йорк.

Как сообщили в телеграмме Офиса генпрокурора, россияне обстреляли из артиллерии Лиман, Дробышево и Яровую Лиманскую ОТГ Донецкой области. В результате погибли шесть взрослых и несовершеннолетняя девушка. Осколочные ранения получили семь гражданских.

"Кроме этого, в результате атак повреждено более 20 домов, а также магазины, здания местных учебных заведений, больницы и суда", - отметили в ОГПУ.

Продолжается досудебное расследование по трем уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Напомним, по данным Донецкой ОВА, Россия убила 10 мирных людей в Донецкой области за 18 мая.