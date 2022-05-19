Россия 18 мая обстреляла в Донецкой области 10 населенных пунктов и убила двоих детей
Двое детей погибли от прямого попадания российского снаряда в жилой дом в Лимане Донецкой области
Об этом сообщила Национальная полиция в телеграмме.
По ее данным, в сутки 18 мая враг обстрелял из авиации, танков, тяжелой артиллерии, "смерчами" и крылатыми ракетами 10 населенных пунктов. Разрушения подверглись 38 гражданским объектам. Нацполиция начала соответствующие расследования.
"За период с 6:00 18 мая до 6:00 19 мая погибли двое детей. Они были убиты в Лимане в результате прямого попадания в жилой дом", – говорится в сообщении.
Под обстрелами оказались Мариуполь, Бахмут, Соледарь, Краматорск, Константиновка, Авдеевка, Лиман, Николаевка, Красногоровка, Нью-Йорк.
Как сообщили в телеграмме Офиса генпрокурора, россияне обстреляли из артиллерии Лиман, Дробышево и Яровую Лиманскую ОТГ Донецкой области. В результате погибли шесть взрослых и несовершеннолетняя девушка. Осколочные ранения получили семь гражданских.
"Кроме этого, в результате атак повреждено более 20 домов, а также магазины, здания местных учебных заведений, больницы и суда", - отметили в ОГПУ.
Продолжается досудебное расследование по трем уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
- Напомним, по данным Донецкой ОВА, Россия убила 10 мирных людей в Донецкой области за 18 мая.
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