Россия 17 января созывает Совбез ООН обсудить "притеснения" УПЦ МП в Украине
Во вторник, 17 января, Совет Безопасности ООН соберется по требованию России для рассмотрения вопроса о якобы притеснениях русской церкви в Украине
Об этом сообщает Укринформ.
В секретариате Совбеза подтвердили, что заявка от России поступила, и заседание состоится во вторник после обеда (в 22:00 по Киеву).
Ранее о намерениях созвать Совбез с этой целью заявил на заседании Совбеза 13 января постпред РФ при ООН Василий Небензя.
- Напомним, в пятницу, 13 января, Совет Безопасности ООН рассмотрел широкий круг вопросов, касающихся военной агрессии российской федерации, в рамках пункта повестки дня "Поддержание мира и безопасности Украины". На нем первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила , что Украина готовит вынесение на Генассамблею ООН резолюции о спецтрибунале по агрессии России.
- А 16 января в сети появилось видео, где поклонники УПЦ МП поют песню об Онуфрии по мотивам повстанческого хита "Отец наш - Бандера".
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