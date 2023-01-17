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Россия 17 января созывает Совбез ООН обсудить "притеснения" УПЦ МП в Украине

17 января, 2023 вторник
05:54
Культура Митрополит УПЦ МП Павел стоит перед шлагбаумом в Лавре

Во вторник, 17 января, Совет Безопасности ООН соберется по требованию России для рассмотрения вопроса о якобы притеснениях русской церкви в Украине

Об этом сообщает Укринформ.

В секретариате Совбеза подтвердили, что заявка от России поступила, и заседание состоится во вторник после обеда (в 22:00 по Киеву).

Ранее о намерениях созвать Совбез с этой целью заявил на заседании Совбеза 13 января постпред РФ при ООН Василий Небензя.

  • Напомним, в пятницу, 13 января, Совет Безопасности ООН рассмотрел широкий круг вопросов, касающихся военной агрессии российской федерации, в рамках пункта повестки дня "Поддержание мира и безопасности Украины". На нем первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила , что Украина готовит вынесение на Генассамблею ООН резолюции о спецтрибунале по агрессии России.
  • А 16 января в сети появилось видео, где поклонники УПЦ МП поют песню об Онуфрии по мотивам повстанческого хита "Отец наш - Бандера".

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война с Россией
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