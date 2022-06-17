Россия 17 июня атаковала Сумщину минометами, "Градом" и беспилотниками
Российский агрессор 17 июня обстрелял Краснопольскую и Миропольскую общины на Сумщине
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Краснопольскую общину атаковали 17 июня трижды.
"После 15:00 залетело два вражеских беспилотника. Один из них сбросил взрывное устройство, другое - уничтожено. После 19:00 по территории общины начался минометный обстрел с территории РФ, 24 прихода. А после 20:00 враги начали артобстрел из "Градов" , всего около 80 приходов. Повреждены объект гражданской инфраструктуры и хозяйственные помещения", - говорится в отчете.
Миропольская община страдала от России вечером.
"С 19:30 начались минометные и артиллерийские обстрелы Миропольской общины. Общее количество разрывов - 40 (сорок), из них: 12 мин 120 мм, 15 снарядов 122 мм, 13 снарядов - 152 мм. Жертв во всех случаях нет", - пишет глава Сумской ОВА
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.52
Покупка 34.52Продажа 35.33
-
EUR
Покупка 35.98Продажа 37.25
- Актуальное
- Важное