Россия 17 июня атаковала Сумщину минометами, "Градом" и беспилотниками

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Краснопольскую общину атаковали 17 июня трижды.

"После 15:00 залетело два вражеских беспилотника. Один из них сбросил взрывное устройство, другое - уничтожено. После 19:00 по территории общины начался минометный обстрел с территории РФ, 24 прихода. А после 20:00 враги начали артобстрел из "Градов" , всего около 80 приходов. Повреждены объект гражданской инфраструктуры и хозяйственные помещения", - говорится в отчете.

Миропольская община страдала от России вечером.

"С 19:30 начались минометные и артиллерийские обстрелы Миропольской общины. Общее количество разрывов - 40 (сорок), из них: 12 мин 120 мм, 15 снарядов 122 мм, 13 снарядов - 152 мм. Жертв во всех случаях нет", - пишет глава Сумской ОВА

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