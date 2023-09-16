Россия 118 раз атаковала украинские порты после выхода из зернового соглашения

Об этом сообщил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, пишет Reuters.

По его словам, российские военные нанесли 118 ударов по украинским портам после того, как РФ вышла из соглашения о безопасном проходе, и что около трети портовой инфраструктуры были повреждены или уничтожены.

Отмечается, что Румыния планирует в ближайшие месяцы удвоить ежемесячное количество зерна, которое Украина транзитом сможет переправлять через порт Констанца.

Министр заявил, что цель удвоения мощностей должна быть достигнута в начале октября, что может помочь нам решить хотя бы 50% нашего экспорта.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения.

25 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Политики, в частности, обсудили зерновое соглашение. Фидан заявил, что Анкара не видит "никакой альтернативы" Черноморской зерновой инициативе – начальному соглашению по зерну, которое Украина и Россия заключили при посредничестве ООН и Турции.

7 сентября Минэкономики сообщило, что Украина начала экспорт зерна через хорватские порты и будет развивать этот путь, чтобы расширить возможности транспортного коридора.

16 сентября министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что первые гражданские корабли подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт "Черноморск" под загрузку почти 20 тысячами тонн пшеницы для стран Африки и Азии.