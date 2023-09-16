Россия 118 раз атаковала украинские порты после выхода из зернового соглашения
После того, как Россия вышла из зернового соглашения, оккупанты 118 раз обстреляли порты Украины. Около трети инфраструктуры повреждены или уничтожены
Об этом сообщил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, пишет Reuters.
По его словам, российские военные нанесли 118 ударов по украинским портам после того, как РФ вышла из соглашения о безопасном проходе, и что около трети портовой инфраструктуры были повреждены или уничтожены.
Отмечается, что Румыния планирует в ближайшие месяцы удвоить ежемесячное количество зерна, которое Украина транзитом сможет переправлять через порт Констанца.
Министр заявил, что цель удвоения мощностей должна быть достигнута в начале октября, что может помочь нам решить хотя бы 50% нашего экспорта.
Что известно о работе зернового коридора
17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.
12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.
16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения.
25 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Политики, в частности, обсудили зерновое соглашение. Фидан заявил, что Анкара не видит "никакой альтернативы" Черноморской зерновой инициативе – начальному соглашению по зерну, которое Украина и Россия заключили при посредничестве ООН и Турции.
7 сентября Минэкономики сообщило, что Украина начала экспорт зерна через хорватские порты и будет развивать этот путь, чтобы расширить возможности транспортного коридора.
16 сентября министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что первые гражданские корабли подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт "Черноморск" под загрузку почти 20 тысячами тонн пшеницы для стран Африки и Азии.
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