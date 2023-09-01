Россия 1 сентября нанесла террористические удары по 3 учебным заведениям на Сумщине
В пятницу, 1 сентября, российские террористы нанесли террористические удары по трем учебным заведениям в Сумской области
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Около 12:00 террористы с территории РФ совершили артиллерийский обстрел города Середина-Буда Шосткинского района Сумской области.
"В результате атаки врага осколочные ранения получили четверо местных жителей. Повреждены 16 многоквартирных домов, 12 частных домохозяйств, объект критической инфраструктуры, 5 административных зданий и учреждений, 3 учебных заведения, магазины и транспортные средства", - говорится в сообщении.
В общей сложности правоохранители получили более 100 сообщений о повреждении имущества граждан.
"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в УСБУ в Сумской области", - отмечает Офис Генпрокурора.
- Утром пятницы, 1 сентября, российские террористы запустили крылатые ракеты "Калибр" для обстрела Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.16
- EUR Покупка 40.68Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное