Россия 1 сентября нанесла террористические удары по 3 учебным заведениям на Сумщине

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Около 12:00 террористы с территории РФ совершили артиллерийский обстрел города Середина-Буда Шосткинского района Сумской области.

"В результате атаки врага осколочные ранения получили четверо местных жителей. Повреждены 16 многоквартирных домов, 12 частных домохозяйств, объект критической инфраструктуры, 5 административных зданий и учреждений, 3 учебных заведения, магазины и транспортные средства", - говорится в сообщении.

В общей сложности правоохранители получили более 100 сообщений о повреждении имущества граждан.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в УСБУ в Сумской области", - отмечает Офис Генпрокурора.