России в мире становится меньше, но агентов влияния предостаточно, - Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин выразил мнение, что влияние страны-агрессорки Российской Федерации в мире уменьшается, но российских агентов влияние более чем достаточно
Дипломат поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Российские позиции слабы - России становится все меньше. Ситуация в Узбекистане по суверенитету в Каракалпакстане тому подтверждение. России становится меньше, Турции и Китая все больше. Хотя агентов российского влияния еще более чем достаточно", отметил Климкин.
Дипломат подчеркнул, что Россия вообще может утратить свои авторитетные позиции в Центральной Азии.
"В Таджикистане также растет возможность перезагрузки, наступления талибов, наступления внутренних сил, сочетания этих наступлений. И там стоят российские войска. То есть Россия вообще может потерять свои позиции в Центральной Азии и перестать быть ключевым игроком. Распределение сил изменится - будет Китай, Турция , Запад, Индия. Но Россия будет не в первой лиге. Для РФ это будет крушением", - пояснил Климкин.
Дипломат добавил, что Режим Путина находится в нервном состоянии.
"Каспий для Российской Федерации критически важен. Если РФ станет меньше в Центральной Азии, на Кавказе, в Украине, тогда возникает вопрос, а где России больше? Российский режим нервничает из-за потери своих позиций в Центральной Азии", - отметил Павел Климкин.
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