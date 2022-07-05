России в мире становится меньше, но агентов влияния предостаточно, - Павел Климкин

Дипломат поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Российские позиции слабы - России становится все меньше. Ситуация в Узбекистане по суверенитету в Каракалпакстане тому подтверждение. России становится меньше, Турции и Китая все больше. Хотя агентов российского влияния еще более чем достаточно", отметил Климкин.

Дипломат подчеркнул, что Россия вообще может утратить свои авторитетные позиции в Центральной Азии.

"В Таджикистане также растет возможность перезагрузки, наступления талибов, наступления внутренних сил, сочетания этих наступлений. И там стоят российские войска. То есть Россия вообще может потерять свои позиции в Центральной Азии и перестать быть ключевым игроком. Распределение сил изменится - будет Китай, Турция , Запад, Индия. Но Россия будет не в первой лиге. Для РФ это будет крушением", - пояснил Климкин.

Дипломат добавил, что Режим Путина находится в нервном состоянии.

"Каспий для Российской Федерации критически важен. Если РФ станет меньше в Центральной Азии, на Кавказе, в Украине, тогда возникает вопрос, а где России больше? Российский режим нервничает из-за потери своих позиций в Центральной Азии", - отметил Павел Климкин.

4 июля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов назвал 2 варианта падения режима Путина в России .

5 июля стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин отказался посетить РФ по приглашению российского диктатора Владимира Путина.

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