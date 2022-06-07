Об этом Климкин написал в telegram .

"Чему явно можно порадоваться, так это унижению России на Балканах. Лаврову закрыли воздушное пространство для посещения Сербии. И это не просто удар под дых. Это Балканы, которые Россия многие годы считала своей сферой влияния – как и нас. России указали, что она является нежелательной именно на Балканах. Европу постепенно зачищают от России - здесь у нас, в Украине, и теперь последовательно на Балканах. Это нужно довести до конца: меньше России, больше Европы", - призвал Климкин.

5 июня стало известно, что визит Сергея Лаврова в Белград оказался под угрозой срыва из-за отказа пропускать его борт через соседние с Сербией страны. 6 июня визит главы МИДа РФ в Сербию официально отменен . Сразу после этого Лавров обвинил НАТО в том, что Северная Македония, Черногория и Болгария запретили войти в свое воздушное пространство самолету, которым он должен был лететь в Сербию.

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