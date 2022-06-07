России указали, что она нежелательна именно на Балканах, - Климкин о запрете на пролет борта Лаврова до Сербии
Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что, не пропустив самолет главы МИДа РФ Сергея Лаврова в Сербию, балканские страны указали кремлю, что больше не находятся в сфере его влияния
Об этом Климкин написал в telegram .
"Чему явно можно порадоваться, так это унижению России на Балканах. Лаврову закрыли воздушное пространство для посещения Сербии. И это не просто удар под дых. Это Балканы, которые Россия многие годы считала своей сферой влияния – как и нас. России указали, что она является нежелательной именно на Балканах. Европу постепенно зачищают от России - здесь у нас, в Украине, и теперь последовательно на Балканах. Это нужно довести до конца: меньше России, больше Европы", - призвал Климкин.
- 5 июня стало известно, что визит Сергея Лаврова в Белград оказался под угрозой срыва из-за отказа пропускать его борт через соседние с Сербией страны. 6 июня визит главы МИДа РФ в Сербию официально отменен . Сразу после этого Лавров обвинил НАТО в том, что Северная Македония, Черногория и Болгария запретили войти в свое воздушное пространство самолету, которым он должен был лететь в Сербию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
33.83
Покупка 33.83Продажа 34.89
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 37.18
- Актуальное
- Важное