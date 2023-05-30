Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"России удалось увеличить производство ракет на 30-35%. Россия способна производить 1-1,5 ракеты нескольких типов ежедневно. Речь идет о возможности производства около 70 ракет в течение месяца. Также видим увеличение интенсивности использования Shahed. Это может быть связано с локализацией части производства для данного БПЛА на территории РФ, что упрощает возможность Ирана производить большее количество этих образцов техники в определенный период времени", - пояснил Долинце.

Авиационный эксперт также добавил, что производство крылатых ракет и "шахедов" зависит от навигационных систем.

"Вместе с тем и крылатые ракеты, и Shahed сильно зависят от навигационных систем. В первую очередь речь идет о российской системе ГЛОНАСС. Производители чипов для таких навигационных систем есть именно страны Запада. На сегодняшний день никто в мире кроме стран Запада не способен производить чипы для существование системы ГЛОНАСС", - подчеркнул Долинце.

В ночь на 30 мая украинские силы ПВО уничтожили 20 "шахедов" в районе Киева, обломки попали в многоэтажку. В результате один человек погиб, 9 пострадали, зафиксированы пожары и разрушения. В области пострадали 4 человека



