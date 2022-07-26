России сложно получить развединформацию через спутники, - Згурец

Об этом в эфире Еспресо сказал аналитик Defense Express Сергей Згурец.

"Космическая разведка у них не справляется, потому что у них есть только один спутник, который может осуществлять фотографирование местности – раз в два дня. Главная разведывательная возможность опирается на американские и европейские спутники – мы получаем каждые 6 часов участки по тем участкам фронта, которые нас интересуют", - отметил он.

Згурец добавил, что ситуация у россиян намного хуже.



"Сейчас есть проблема получения развединформации с линии фронта. Это крайне сложная и важная задача, потому что РФ пытается следить за изменением линии фронта, передвижением наших подразделений и образцов вооружения, которые их интересуют в первую очередь, - HIMARS и другие образцы, способные наносить существенные потери россиянам", - подытожил он.