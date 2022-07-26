России сложно получить развединформацию через спутники, - Згурец
Российский спутник может передавать информацию только один раз в два дня
Об этом в эфире Еспресо сказал аналитик Defense Express Сергей Згурец.
"Космическая разведка у них не справляется, потому что у них есть только один спутник, который может осуществлять фотографирование местности – раз в два дня. Главная разведывательная возможность опирается на американские и европейские спутники – мы получаем каждые 6 часов участки по тем участкам фронта, которые нас интересуют", - отметил он.
Згурец добавил, что ситуация у россиян намного хуже.
"Сейчас есть проблема получения развединформации с линии фронта. Это крайне сложная и важная задача, потому что РФ пытается следить за изменением линии фронта, передвижением наших подразделений и образцов вооружения, которые их интересуют в первую очередь, - HIMARS и другие образцы, способные наносить существенные потери россиянам", - подытожил он.
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