России скоро может потребоваться новая волна мобилизации. Мы к этому готовимся, - Зеленский
Мобилизированные в России очень плохо подготовлены и экипированы, грубо применяются командованием и массово погибают
Об этом в своем обращении сообщил президент Украины.
"Хотя Россия и пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных, но они настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что это позволяет предположить, что уже скоро России может понадобиться и новая волна отправки людей на войну", - рассказал Зеленский.
И добавил, что мы к этому готовимся – готовимся к тому, что нынешнее российское руководство будет искать новые возможности, чтобы продолжать войну.
- Напомним, сегодня, 28 октября, Шойгу отчитался Путину о завершении "долевой мобилизации" в России.
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