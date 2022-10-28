Об этом в своем обращении сообщил президент Украины.

"Хотя Россия и пытается усилить давление на наши позиции, используя мобилизованных, но они настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что это позволяет предположить, что уже скоро России может понадобиться и новая волна отправки людей на войну", - рассказал Зеленский.

И добавил, что мы к этому готовимся – готовимся к тому, что нынешнее российское руководство будет искать новые возможности, чтобы продолжать войну.

Напомним, сегодня, 28 октября, Шойгу отчитался Путину о завершении "долевой мобилизации" в России.

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