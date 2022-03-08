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России прочат дефолт в стиле Венесуэлы

8 мартa, 2022 вторник
05:39
Экономика

Аналитики Morgan Stanley называют дефолтом наиболее вероятным сценарием для России.

Об этом заявил глобальный руководитель стратегии суверенного кредитования для развивающихся стран Morgan Stanley Саймон Вейвер, передает агентство Bloomberg .

"Мы видим дефолт как наиболее вероятный сценарий", – сказал он.

Отмечается, что шансы России осуществить выплаты по внешнему долгу снижаются на фоне падения цен на облигации, наступления рецессии в стране и роста санкционного давления.

Дефолт может наступить уже 15 апреля, когда заканчивается 30-дневный льготный период по выплате купонов, которые российское правительство задолжало по долларовым облигациям в 2023 и 2043 годах.

Он добавил, что российский дефолт будет похож на венесуэльский.

Сейчас инвесторы оценивают облигации 2023 года примерно в 29 центов за доллар США, что является самым низким показателем за всю историю и, похоже, даже по таким ставкам торги не происходили. За несколько дней до того, как Россия вторглась в Украину, долги торговались выше номинала.

Ливан и Венесуэла – единственные последние примеры столь низкого снижения долга страны. Южноамериканская страна и ее государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela SA объявили дефолт на сумму 60 миллиардов долларов более четырех лет назад. Тогда США ввели санкции, запрещающие торговлю ценными бумагами после противоречивых президентских выборов. Теперь некоторые облигации Венесуэлы торгуются всего за копейки за доллар.

JPMorgan Chase & Co. заявила в понедельник, что исключит российские облигации из всех своих широко отслеживаемых индексов, что еще больше изолирует активы страны от глобальных инвесторов. Долларовые облигации Венесуэлы были изъяты из контрольных индексов банка в 2019 году после того, как санкции ограничили торговлю. По словам Вейвера, Россия сродни Венесуэле также своими значительными нефтяными активами, которые заработают только после снятия санкций.

  • Напомним, ранее другой крупный банковский холдинг JPMorgan заявил, что дефолт России неизбежен . По словам аналитиков JP Morgan, первой критической датой является 16 марта, когда должно быть выплачено два купона по облигациям.

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