России приостановили членство в Совете Европы, - МИД Италии
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщает, что Российской Федерации приостановили членство в Совете Европы
Об этом сообщает Yahoo.
"Комитет министров Совета Европы, в котором председательствует Италия, принял решение приостановить Российской Федерации членство", - говорится в заявлении Ди Майо.
Глава итальянского МИД подчеркнул, что агрессия России против Украины является серьезным нарушением международного права, и потому приостановление ее членства в Совете Европы Италия считает необходимым мероприятием.
- Ранее президент ПАСЕ Тини Кокс заявил , что в совместном комитете Совета Европы, в который входят руководство ПАСЕ, представители государств-членов и генеральный секретарь организации, есть консенсус по приостановке членства России в организации.
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