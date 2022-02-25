России приостановили членство в Совете Европы, - МИД Италии

Об этом сообщает Yahoo.



"Комитет министров Совета Европы, в котором председательствует Италия, принял решение приостановить Российской Федерации членство", - говорится в заявлении Ди Майо.



Глава итальянского МИД подчеркнул, что агрессия России против Украины является серьезным нарушением международного права, и потому приостановление ее членства в Совете Европы Италия считает необходимым мероприятием.



Ранее президент ПАСЕ Тини Кокс заявил , что в совместном комитете Совета Европы, в который входят руководство ПАСЕ, представители государств-членов и генеральный секретарь организации, есть консенсус по приостановке членства России в организации.