России посоветовали не рассчитывать на скорую сертификацию "Северного потока-2"
В Германии заявили, что сертификация российского газопровода "Северный поток-2" в первом полугодии 2022 года выглядит маловероятной
Об этом сообщает DW .
По словам главы Федерального агентства по сетям Йохен Хоманна, скорой сертификации газопровода "Северный поток-2" не следует ожидать, несмотря на создание в Германии отдельной компании для управления им.
"Учитывая будущие проверки, можно быстро прийти к выводу, что завершение сертификации в первом полугодии вряд ли будет возможным", - сказал Хоманн.
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Напомним, Германия 27 января заявила о готовности наложить санкции на "Северный поток-2" в случае нападения России на Украину.
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