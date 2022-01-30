России посоветовали не рассчитывать на скорую сертификацию "Северного потока-2"

Об этом сообщает DW .

По словам главы Федерального агентства по сетям Йохен Хоманна, скорой сертификации газопровода "Северный поток-2" не следует ожидать, несмотря на создание в Германии отдельной компании для управления им.

"Учитывая будущие проверки, можно быстро прийти к выводу, что завершение сертификации в первом полугодии вряд ли будет возможным", - сказал Хоманн.

Напомним, Германия 27 января заявила о готовности наложить санкции на "Северный поток-2" в случае нападения России на Украину.

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