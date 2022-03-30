России переговоры с Украиной нужны для того, чтобы снизить санкционный список, - Пекар

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.



“Россия никогда не придает никакого значения каким-либо переговорам. Россия понимает только силу, так сложилось исторически. Все переговоры нужны России, чтобы вводить в заблуждение. Российское руководство рассчитывает на то, что, проведя переговоры с Украиной, с них начнут снимать санкции. Так же и украинской стороне выгодно проводить переговоры, потому что Запад хочет, чтобы вели переговоры с РФ. - объяснил Пекар.



Пекар считает, что переговоры между Украиной и Россией не приведут к подписанию какого-либо договора. По его словам, разная риторика сторон переговоров доказывает, что результат будет отрицательным.



“Разное разъяснение результата переговоров в очередной раз доказывает, что результат будет отрицательным. Потому что действительно настоящий переговорный трек тот, который ведут ВСУ. Основной переговорщик со стороны Украины – это ВСУ. И там, слава Богу, все хорошо. Возможно не так быстро, как хотелось бы, но ситуация там меняется каждый день к лучшему.” - добавил Пекар.

Напомним, 29 марта в Стамбуле проходили переговоры Украины с РФ, в ходе которых обсудили международные гарантии безопасности для Украины, прекращение огня для решения гуманитарных проблем и вопросы обращения с пленными в соответствии с международными конвенциями.

30 марта на переговорах с Россией в Стамбуле украинская делегация предложила новую систему гарантий безопасности для Украины с участием стран-членов Совбеза ООН и других государств.