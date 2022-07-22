Об этом сообщили на официальном сайте порта Роттердама.

Крупнейший порт Европы в Роттердаме, в рамках применения санкций против России, наложил окончательное эмбарго на контейнерные перевозки в эту страну и с ее территории. Это существенно повлияло на общие объемы такой разновидности грузов за первое полугодие.

Число контейнерных перевозок в порту Роттердама с начала года снизилось почти на 9%. Ведь до начала полномасштабной войны в Украине российская торговля составляла около 13% трафика нидерландского порта.

В то же время за последнее полугодие существенно выросли объемы перевозок угля и сжиженного природного газа, поскольку существенно снизился импорт российского газа по трубопроводам. Да и в целом наблюдается тенденция увеличения импорта энергоносителей не из России, а из других стран Европы.

21 июля Евросоюз опубликовал текст седьмого пакета санкций против России.

С 21 июля Великобритания отказывается от российских золота, угля и нефти.