России окончательно перекрыли поток контейнерных грузов через крупнейший порт Европы
Порт Роттердама в Нидерландах полностью прекратил контейнерные перевозки в Россию и с ее территории
Об этом сообщили на официальном сайте порта Роттердама.
Крупнейший порт Европы в Роттердаме, в рамках применения санкций против России, наложил окончательное эмбарго на контейнерные перевозки в эту страну и с ее территории. Это существенно повлияло на общие объемы такой разновидности грузов за первое полугодие.
Число контейнерных перевозок в порту Роттердама с начала года снизилось почти на 9%. Ведь до начала полномасштабной войны в Украине российская торговля составляла около 13% трафика нидерландского порта.
В то же время за последнее полугодие существенно выросли объемы перевозок угля и сжиженного природного газа, поскольку существенно снизился импорт российского газа по трубопроводам. Да и в целом наблюдается тенденция увеличения импорта энергоносителей не из России, а из других стран Европы.
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