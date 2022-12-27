России нужны переговоры не об Украине, а о собственной судьбе, - экс-глава МИД Литвы

Об этом в твиттере написал эксочельник МИД Литвы Линас Линкявичюс .

"Им (россиянам – ред.) нужны переговоры не об Украине, а о собственной судьбе" – пишет Линкявичюс.

Экс-глава МИД подчеркнул, что Москве пора задуматься о реальности, потому что нынешней России может и не быть: "Если Путин не вернется к реальности и если Россия не вернется к реальности, то в новой реальности уже не будет нынешней России".

Если Путин не может идти в сторону, и если #Russia не входит в Украину, в этой новой стране не будет быть нынешним российским аниморе. Они требуют разговоров не на Украине, а на своих собственных потребностях. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) December 27, 2022

16 октября главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС создать международный спецтрибунал против руководства РФ . Они подчеркнули, что ЕС должен продолжать поддерживать проводимые Украиной расследования рядом других государств, а также Международным уголовным судом (МКС).

18 октября глава Министерства иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал ввести санкции против Ирана из-за поставок им дронов в Россию.

20 октября Ландсбергис заявил , что если РФ уже рассказывает, что воюет с НАТО, остается взять Украину в Альянс.

Также в эфире телеканала FREEДОМ литовский политик, министр иностранных дел Литовской Республики (2012-2020 гг.) Линас Линкявичюс заявил , что для победы Украине нужно поставлять и танки, и самолеты, и дальнобойную артиллерию.

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