России нужны иного типа санкции, которые не позволяли бы Путину тратить валюту, - общественный деятель Невзлин

Леонид Невзлин отметил, что, готовя санкции Путину и его режиму, нужно делать не стандартный экономический и политический, политологический или исторический анализ, а наиболее важный – психологический анализ мафии на основе уже существующих исследований, в том числе тех мощных мафий, которые не обязательно приходили к власти.



"Экономические санкции без сомнения наносят удар, особенно если они продуманны. Но не такие, к примеру, что ограничивают экспорт и дают Путину возможность зарабатывать не меньше денег, продавая те же ресурсы со скидкой, но в большем объеме и в другие места. А такие санкции, которые не позволяют ему ничего получать по импорту, именно туда нужно было направить свои усилия Европе и миру, то есть изолировать Россию от импорта полностью или ввести на все операции, связанные с российскими товарами, налог по всему миру. 5-10% на любое приобретение или продажу российских товаров", – отметил общественный деятель.



Невзлин отметил, что потом эти деньги были бы направлены либо на войну, то есть на закупку вооружения, а это сейчас самое важное, либо эти деньги откладывали бы на восстановление экономики Украины.



"Сегодняшние санкции, без сомнения, имеют свой эффект, как персональный, так и общий. Они вводятся по понятному для европейцев и американцев плану. Но снова повторю, это совсем не то, что нужно делать в ситуации с Путиным. Или надо было сразу его готовить к сильному удару, или вводить другого типа санкции. Не те, которые ограничивают его в накапливании и получении валюты, а такие, что не позволяли бы ему ее тратить, то есть не позволяли ему ничего получать за эту валюту, потому что на внутреннем ресурсе в сфере военных действий он долго не продержится", – объяснил Невзлин .

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