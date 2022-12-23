Об этом пишет The Times со ссылкой на западных чиновников.

"Киеву удалось уничтожить половину российских танков, а Москва быстро израсходовала свои запасы ракет, боеприпасов и снарядов. Один высокопоставленный источник в британском правительстве сообщил, что России может потребоваться от 20 до 30 лет, чтобы восстановить свою экономическую и военную мощь", - отмечает СМИ. .

Издание напомнило, что в Украине уже погибло более 100 тысяч российских солдат , а Кремль потратил на войну уже четверть своего годового бюджета.

Один высокопоставленный западный чиновник заявил, что Украина "побеждает в войне", ведь Россия продолжает удары по гражданской инфраструктуре, тогда как ядерная риторика Кремля стихла.

Напомним, что ранее украинские чиновники уже говорили о том, что Россия требует переговоров лишь потому, что требует времени на перегруппировку сил.

По данным Центра национального сопротивления, Россия готовится к массовой депортации населения на оккупированных территориях.

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