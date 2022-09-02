Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Россия не хочет только Приднестровье, ведь стране-агрессору нужна вся Молдова. РФ нужно дестабилизировать весь восточный фланг НАТО. Худший для РФ вариант - сохранить статус-кво, лучший - распространить Приднестровье на всю Молдову, дестабилизировать ситуацию в стране и назначить свое руководство. В любом случае, пророссийское руководство в Молдове опасно для всех", - отметил Шалару.

Эксперт добавил, что Североатлантический альянс не будет воевать с Россией в Молдове, как не воюет в Украине.

"НАТО будет выражать обеспокоенность, ведь Альянс не воюет в Украине и не будет воевать в Молдове. Единственная сторона, которая может воевать в случае российской атаки на Молдову, - это Украина, ведь это напрямую угрожает вашей стране. Пока нет предпосылок для нападения РФ на Молдову" , ведь Украина держится и защищает всю Европу", - заметил Анатолий Шалару.

1 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет считать нападением на Россию какие-либо действия, в которых увидит угрозу для "миротворцев" в Приднестровье.