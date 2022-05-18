России нужна Украина, но без украинцев. Мир недооценил агрессию безумного человека. Геноцид должен быть остановлен, - Владимир Кличко

Об этом сообщает Piers Morgan Uncensored .

"Могу сказать, что это важнейшее сражение в нашей жизни, жизни всех украинцев. И даже сейчас идут бои, каждый день и каждую ночь они наносят ракетные удары из Беларуси и России, чтобы уничтожить наши жизни. Речь о жизни украинцев, связавших себя с демократическими ценностями. Мир недооценил аннексию Крыма и поддержку сепаратистских движений в Луганской и Донецкой областях, и Россия продолжает захват нашей страны.Очевидно, России нужна Украина, но, как видим, их интересует Украина без украинцев. Именно поэтому убивают гражданских: резня, бомбардировка жилых кварталов запрещенными фосфорными и кассетными бомбами. И это продолжается", – сказал Владимир Кличко.

Украинский боксер также признался, что бывал в Буче и видел преступления РФ своими глазами.

"Я был в Буче – видел все своими глазами. Видел замученных гражданских со связанными за спиной руками. Их убивали выстрелами в затылок – казнили. Пострадало так много детей: убиты или ранены более 1000 человек. Мы не знаем точных цифр, ведь постоянно находим новые места массовых казней. Мы не знаем точных цифр, ведь количество пострадавших растет ежедневно. Мир просто недооценил агрессию этого сумасшедшего человека. И сейчас мы видим последствия. Геноцид украинского народа должен быть остановлен. Мир не должен бояться думать об этом слове или бояться его произносить. Это происходит в Украине, Мариуполь уничтожен полностью. Мы просто надеемся, что эта война будет остановлена с помощью свободного мира", – сказал Кличко.

13 апреля эксчемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко сравнил преступления Владимира Путина с нацистами Адольфа Гитлера.

1 мая Кличко назвал войну в Украине геноцидом и подчеркнул, что имена российских палачей задокументированы

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