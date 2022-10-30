России нет места за столом переговоров, - Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для РФ нет места за столом переговоров с США, зато есть война, которую она должна проиграть
Об этом он написал в твиттере .
"Субъектам из РФ пора понять: у них уже нет опции "Вернуться назад, в январе 2022-го". И переговоров с США и места за цивилизованным столом для них тоже нет", - подчеркнул Михаил Подоляк.
По словам советника главы ОП, есть только геноцид в Украине, война, которую РФ должна проиграть, и трибунал, на котором россияне получат пожизненные сроки.
- 30 октября Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, если Запад предоставит "реалистические предложения".
- В МИД Украины ответили, что единственным реалистичным основанием для переговоров с Россией является вывод оккупантов из Украины .
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