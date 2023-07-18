Об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель в Брюсселе, выступая на открытии встречи на высшем уровне между ЕС и странами Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC).

"Прямо сейчас, как мы говорим, постоянный член Совета Безопасности ООН атакует соседнюю страну. Незаконная война России против Украины является трагедией для Украины и мира с разрушительными последствиями для продовольственной безопасности, цен на энергоносители и мировой экономики", - подчеркнул он.

По его словам, российская агрессия против Украины грубо нарушает основы и фундаментальные принципы Устава ООН.

"Подавляющее большинство стран (мира, – ред.) во время Генеральной Ассамблеи ООН отдали голоса за резолюции, осуждающие эту преступную войну. Каждая страна на этой планете должна находиться в безопасности. Именно поэтому России нельзя позволить добиться успеха. Это могло бы стать рецептом бедствия для многосторонности и системы, основанной на правилах", - отметил Мишель.

Отметим, многосторонность отношений закреплена в Уставе ООН.