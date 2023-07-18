России нельзя позволить добиться успеха – это станет рецептом бедствия для многосторонности, - Мишель
Российская война против Украины является трагедией как для Украины, так и для мира, с нарушением базовых принципов ООН и с разрушительными последствиями для продовольственной безопасности, цен на энергию и глобальной экономики
Об этом заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель в Брюсселе, выступая на открытии встречи на высшем уровне между ЕС и странами Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC).
"Прямо сейчас, как мы говорим, постоянный член Совета Безопасности ООН атакует соседнюю страну. Незаконная война России против Украины является трагедией для Украины и мира с разрушительными последствиями для продовольственной безопасности, цен на энергоносители и мировой экономики", - подчеркнул он.
По его словам, российская агрессия против Украины грубо нарушает основы и фундаментальные принципы Устава ООН.
"Подавляющее большинство стран (мира, – ред.) во время Генеральной Ассамблеи ООН отдали голоса за резолюции, осуждающие эту преступную войну. Каждая страна на этой планете должна находиться в безопасности. Именно поэтому России нельзя позволить добиться успеха. Это могло бы стать рецептом бедствия для многосторонности и системы, основанной на правилах", - отметил Мишель.
Отметим, многосторонность отношений закреплена в Уставе ООН.
- Ранее о российской войне в Украине высказалась министер иностранных дел Франции Катрин Колонна. Она заявила, что агрессия России нарушила все принципы, в которые верил мир, поэтому это представляет угрозу глобальному порядку и реальный вызов стабильности во многих сферах.
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