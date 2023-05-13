России негде взять деньги на покрытие дефицита бюджета, - экономист Пендзин

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"На 2023 год в России нарисовали себе желаемый дефицит годового бюджета в три триллиона российских рублей. За первый квартал этого года у них дефицит составил 2,4 триллиона рублей, а уже через четыре месяца дефицит – 3,4 триллиона, то есть за четыре месяца в РФ превысили на 400 млрд рублей желаемый годовой дефицит. Собственно, первый квартал они замедляли расходы и достаточно много из них не профинансировали, поэтому в апреле вынуждены были финансировать те задолженности, которые возникли с недофинансированием. Как следствие, на 1 триллион рублей увеличился дефицит", - объяснил экономист.



Олег Пендзин рассказал, что сегодня РФ разрабатывает несколько путей рефинансирования бюджета, который будет постоянно расти.



"Первый путь – в России активно обсуждается идея выпуска облигаций внутреннего государственного займа, через которые в обязательном порядке будет отчисляться часть из заработной платы людей. Второй путь – Россия обратилась к так называемым дружественным странам насчет возможности заимствований для рефинансирования собственного долга. Хочу напомнить, что в одном из первых пакетов санкционных ограничений РФ был введен запрет и в Европе, и в США на рефинансирование российского долга, то есть долг России ни выкупать, ни делать с ним какие-либо операции невозможно. Соответственно, россияне оказались в ситуации, когда взять деньги на покрытие дефицита бюджета им негде", - сказал Пендзин.