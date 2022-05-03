России не выгодно раздувание войны в Украине, однако она стремится втягивать сюда другие страны как своих сателлитов, — военный эксперт

Об этом говорится в эфире Еспресо.

"России выгодно втягивать те страны, которые с одной стороны далеки от демократии, а с другой есть в сфере влияния агрессора", - подчеркнул эксперт.



По словам Козия, что в частности нехватка ресурсов РФ провоцирует их искать "партнеров" в этой войне, именно для того Путину необходимы небольшие страны "сателлиты": "Однако уже самой РФ мы уже видим сепаратистские настроения, уже есть раздор между кадыровцами и не только" , – подчеркнул эксперт.

Добавим, у России есть планы по вторжению в Молдову , Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в украинском военном руководстве. Собеседники издания говорят, что российские спецслужбы рассматривают возможность раздувания беспорядков и мятежей в стране. По данным источников, украинская разведка отметила определенную активность на аэродроме Тирасполя – фактической столице непризнанного Приднестровья. Источники предполагают, что российские военные планируют осуществить высадку воздушного десанта на транспортных самолетах Ил-76 и вертолетах в Приднестровье. Якобы те будут лететь с аэродрома в оккупированном Крыму.

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