России не нужны гарантии безопасности, в таких гарантиях от РФ нуждается Европа, - МИД Польши
Россия не нуждается в каких-либо гарантиях безопасности, в то время как в них нуждается Европа, которая постоянно находится под угрозой из-за агрессивного поведения РФ
Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, передает WNP .
По его словам, считать, что РФ имеет право требовать от кого-то гарантий безопасности, – это стратегическая ошибка.
"Чрезвычайно важно никоим образом не прибегать к таким соображениям, что Украина якобы уступит РФ часть своей территории или что Россия имеет право ожидать гарантий безопасности от кого-либо… Это просто стратегическая ошибка – такие соображения. Не России сегодня нужны гарантии безопасности, а Европе нужны гарантии безопасности со стороны РФ", – подчеркнул Яблонский.
- На прошлой неделе президент Франции Макрон заявил о необходимости гарантий безопасности России.
- 2 декабря координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что Путин не демонстрирует никаких признаков готовности к переговорам.
- 3 декабря глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что президент РФ Владимир Путин может манипулировать темой мирных переговоров с Украиной и использовать их для перевооружения собственной армии.
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