Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский, передает WNP .

По его словам, считать, что РФ имеет право требовать от кого-то гарантий безопасности, – это стратегическая ошибка.

"Чрезвычайно важно никоим образом не прибегать к таким соображениям, что Украина якобы уступит РФ часть своей территории или что Россия имеет право ожидать гарантий безопасности от кого-либо… Это просто стратегическая ошибка – такие соображения. Не России сегодня нужны гарантии безопасности, а Европе нужны гарантии безопасности со стороны РФ", – подчеркнул Яблонский.

На прошлой неделе президент Франции Макрон заявил о необходимости гарантий безопасности России.

2 декабря координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул, что Путин не демонстрирует никаких признаков готовности к переговорам.

3 декабря глава МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что президент РФ Владимир Путин может манипулировать темой мирных переговоров с Украиной и использовать их для перевооружения собственной армии.

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