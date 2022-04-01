России не место за столом G20 – премьер-министр Канады Трюдо

Об этом сообщаетReuters .



В разговоре с журналистами в Оттаве Трюдо сказал, что лидеры G20 вели разговоры об участии России в организации.



"Не может быть нормальным делом, когда Владимир Путин просто сидит за столом и делает вид, что все в порядке", – сказал премьер-министр Канады.



По информации Reuters, любые попытки США, Канады и других западных союзников исключить Россию из G20 предположительно будут обжалованы другими членами организации. Речь идет о Китае, Индии, Саудовской Аравии.

На прошлой неделе в Кремле заявили, что ничего страшного не произойдет, если США и их союзники исключат Россию из G20, поскольку многие члены все равно находятся в экономической войне с Москвой.

25 марта президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, Россию следует исключить из Большой Двадцатки.

Китай блокирует исключение России из G20.

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