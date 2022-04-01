России не место за столом G20 – премьер-министр Канады Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Россия не может быть конструктивным партнером G20
Об этом сообщаетReuters .
В разговоре с журналистами в Оттаве Трюдо сказал, что лидеры G20 вели разговоры об участии России в организации.
"Не может быть нормальным делом, когда Владимир Путин просто сидит за столом и делает вид, что все в порядке", – сказал премьер-министр Канады.
По информации Reuters, любые попытки США, Канады и других западных союзников исключить Россию из G20 предположительно будут обжалованы другими членами организации. Речь идет о Китае, Индии, Саудовской Аравии.
- На прошлой неделе в Кремле заявили, что ничего страшного не произойдет, если США и их союзники исключат Россию из G20, поскольку многие члены все равно находятся в экономической войне с Москвой.
- 25 марта президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, Россию следует исключить из Большой Двадцатки.
- Китай блокирует исключение России из G20.
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