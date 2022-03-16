"России не место в организации, занимающейся правами человека и демократией": член украинской делегации в ПАСЕ об исключении РФ из Совета Европы

"Один из важнейших аргументов, что россия просто превратилась в страну-террориста, поэтому конечно ей не место в организации, которая занимается правами человека, демократией", - сказала она в эфире Espreso.TV.



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Кравчук отметила, что 216 голосов было "за" решение исключить россию из ПАСЕ, буквально двое воздержались, поэтому это консолидированная позиция ПАСЕ.

"Сегодня же будет заседать Кабинет министров, еще один орган Совета Европы, который, собственно, и будет принимать это решение и будет его реализовывать", - добавила она.



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Также по словам члена украинской делегации в ПАСЕ, в заключение решение удалось добавить упоминание о том, чтобы страны-члены Совета Европы рассмотрели возможность дополнительной защиты Украины, в том числе защиты воздушного пространства страны.

Напомним, ПАСЕ единогласно поддержала исключение России, просит предоставить Украине ПВО и признает оккупацию РФ Приднестровья.

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