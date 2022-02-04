России не хватит военных сил, чтобы осуществить наступление на территорию Украины из Беларуси, - Резников

Об этом сообщает Укринформ .

"Наступление с белорусской стороны имеет самый низкий уровень риска", - отметил Резников.

Министр пояснил, что Украина внимательно следит за российско-белорусскими учениями. Информация о них поступает и из данных разведки, и из открытых источников. И они, по словам Резникова, свидетельствуют о том, что наступление РФ на территорию Украины со стороны белорусской границы маловероятно.

"Я уверенно вам говорю: на сегодня концентрация российских войск для учений в Беларуси такова, что их недостаточно для проведения какой-то наступательной операции", - заявил министр.

Также Резников добавил, что сведения об этих учениях и количестве российских войск, которые имеет Украина, полностью сходятся с данными партнеров – США, Великобритании и стран НАТО.

Напомним, 2 февраля российские и белорусские военные, участвующие в проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к учениям на полигонах. Лукашенко заявил, что военные учения с РФ пройдут на западных и южных границах страны.

Также в Министерстве обороны Беларуси заявили, что после совместных учений "Союзная решитмость – 2022" в феврале войска РФ покинут территорию страны.



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