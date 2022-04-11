России не хватает ресурса для победы на Донбассе, - Институт изучения войны
Эксперты Института исследования войны (ISW) не верят в успех российских войск в битве за Донбасс
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .
Военные аналитики зафиксировали проблемы военно-политического руководства РФ с реорганизацией сил, понесших потери в боях с украинскими войсками в северных областях Украины.
"Российским военным в течение нескольких последующих месяцев будет трудно собрать значительную боеспособную силу из механизированных подразделений для операции на Донбассе. Сильно потрепанные подразделения после частичного перегруппирования будут бросать в наступление. Это принесет ограниченную пользу за высокую цену", - заявили в ISW.
Войска РФ, по мнению аналитиков, способны захватить значительные территории на Донбассе.
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