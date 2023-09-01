России не интересны ее военнопленные: Лубинец рассказал о проблемах "обменного фонда"

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

По его словам, "мало российских военнопленных, которых мы хотим менять на украинских военнопленных - они есть, но количество недостаточное".

Сама Россия вообще не интересуется своими военнопленными и не хочет их забирать.

"Россиянам иногда интереснее использовать и своих военнопленных, и родственников украинских военнопленных, но только не возвращать наших домой. И накручивать родственников военнопленных, что Украина виновата, Украина не хочет, мы что-то там предлагаем, а они не готовы", - сказал Лубинец.

Обмен пленными с Россией

6 июля Украина вернула из плена 45 человек. Среди них - два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник Азовстали и терробороновец из Херсона.

7 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось идентифицировать большинство тел военнопленных, погибших в результате российского теракта в поселке Оленивка Донецкой области.

12 июля Украине удалось вернуть тела 19 человек, погибших в плену.

Кроме того, в пятницу, 4 августа, домой вернули тела еще 44 погибших украинских военнослужащих.

22 августа в Украине инициировали создание смешанных медицинских комиссий с участием представителей нейтральных стран. Такое решение поможет проводить обмен украинских пленных, а российской стороне возвращать своих военных. В этот же день Россия вернула тела 12 украинских защитников, подтвержденные Международным Комитетом Красного Креста как находившиеся в плену.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что привлечение третьей страны для освобождения гражданских из российского плена позволит использовать "дипломатию маятника".