России не интересны ее военнопленные: Лубинец рассказал о проблемах "обменного фонда"
Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец заявил, что в Украине существуют проблемы с обменным фондом, а РФ не хочет забирать своих военнопленных
Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".
По его словам, "мало российских военнопленных, которых мы хотим менять на украинских военнопленных - они есть, но количество недостаточное".
Сама Россия вообще не интересуется своими военнопленными и не хочет их забирать.
"Россиянам иногда интереснее использовать и своих военнопленных, и родственников украинских военнопленных, но только не возвращать наших домой. И накручивать родственников военнопленных, что Украина виновата, Украина не хочет, мы что-то там предлагаем, а они не готовы", - сказал Лубинец.
Обмен пленными с Россией
6 июля Украина вернула из плена 45 человек. Среди них - два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник Азовстали и терробороновец из Херсона.
7 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось идентифицировать большинство тел военнопленных, погибших в результате российского теракта в поселке Оленивка Донецкой области.
12 июля Украине удалось вернуть тела 19 человек, погибших в плену.
Кроме того, в пятницу, 4 августа, домой вернули тела еще 44 погибших украинских военнослужащих.
22 августа в Украине инициировали создание смешанных медицинских комиссий с участием представителей нейтральных стран. Такое решение поможет проводить обмен украинских пленных, а российской стороне возвращать своих военных. В этот же день Россия вернула тела 12 украинских защитников, подтвержденные Международным Комитетом Красного Креста как находившиеся в плену.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что привлечение третьей страны для освобождения гражданских из российского плена позволит использовать "дипломатию маятника".
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