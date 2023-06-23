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России направят предупреждение о том, что будет в случае теракта на ЗАЭС, - Кулеба

23 июня, 2023 пятница
00:11
Война с Россией

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия получит по дипломатическим каналам предупреждение о последствиях возможного теракта на Запорожской АЭС

Об этом Кулеба рассказал в интервью Общественному .

"Сейчас будет проходить много тихой дипломатической работы, и думаю, России пришлют предупреждение о том, что будет, если она предпримет этот шаг. Прислушается ли РФ — это уже другой вопрос", - сказал Кулеба.

Он добавил, что лучший способ предотвратить будущие трагедии — предоставить Украине все необходимое оружие, чтобы выгнать россиян с временно оккупированных территорий.

"Мы не устаем повторять, что лучший способ предотвратить будущие трагедии, созданные Россией, это дать Украине оружие, необходимое для того, чтобы выгнать РФ с территории Украины. Имеем понимание, что пока Россия будет контролировать хотя бы один квадратный метр нашей земли, она будет иметь пространство этого квадратного метра, чтобы устраивать трагедии", - подчеркнул Кулеба.

Что известно о ситуации на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года.

Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на ЗАЭС.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна .

Президент Украины Владимир Зеленский привел данные разведки о том, что Россия предположительно готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.
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Запорожская область
Запорожская АЕС
Дмитрий Кулеба
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воєнні злочини Росії
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