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Эксклюзив

России надолго хватит военной мощи, если Запад не увеличит помощь Украине, - генерал Мусаев

25 июня, 2023 воскресенье
08:10
Война с Россией

РФ производит новое вооружение, и его хватит надолго, если Запад не усилит военную поддержку Украины

Об этом заявил бывший руководитель Комитета национальной безопасности Казахстана Альнур Мусаев в эфире Еспресо.

Он отметил, что РФ имеет еще очень много вооружения, а также производит новое, например дроны в Казани. Это будет затягивать военно-политическую ситуацию. Генерал отметил, что не располагает информацией об объемах производства, однако это хорошо отрабатывают разведки Украины и США.

"Общее видение таково, что этого потенциала, если Запад не усилит еще больше помощи Украине, к сожалению, хватит еще на достаточно долгое время. Хотя экономика рушится и есть другие факторы, но Z-патриоты, конечно, пояса затягивают, их заставят затянуть, и они будут работать круглосуточно, чтобы обеспечить какое-то равновесие на фронте. Но рассчитывать на какое-либо продвижение собственных интересов, кроме пропагандистских заявлений, российская армия уже не способна, на мой взгляд", - подчеркнул Альнур Мусаев.

  • 19 июня спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк спрогнозировала усиление дроновых атак РФ на Украину.
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