России надо сто раз подумать, готова ли она полноценно воевать против Украины, - Ягун

Об этом он сказал во время стрима с журналистом Еспресо.TV. Сергеем Руденко.



"Наиболее опасное направление - это Крымское направление. Вся проблема для Россия, что если будет наступление со стороны Крыма - это прямая агрессия против Украины и мировое сообщество не сможет это проигнорировать, потому что там нет никаких прокси, там будет прямой контакт ВС РФ и ВСУ ", - заявил Ягун.



По его мнению, если Россия перейдет границы Донецкой и Луганской области, - это также будут воспринимать как прямое наступление российских войск.



"Наступление марионеток под российской армией может продвигаться только до админграниц Донецкой и Луганской областей. Если эти границы будут нарушены, то Россия будет вынуждена признать, что идет наступление собственно Российской Федерации", - считает генерал-майор СБУ.



Он высказал мнение, что Россия стоит на распутье.



"Готова ли сама Россия к полноценной войны с Украиной? Если они пересекут границу настоящего фронта, - это покажет готовность общества к отражению атаки. России нужно сто раз подумать, готова ли она к полноценным боевым действиям против Украины", - подытожил Ягун.

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