России хватит обязательства США не принимать Украину в НАТО, - Рябков об альтернативе "гарантиям безопасности"
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков предложил США альтернативу требованиям по "гарантиям безопасности": достаточно пообещать Москве, что Вашингтон не будет голосовать за членство Украины в НАТО
Об этом сообщает ТАСС.
По словам Рябкова, Запад должен отказаться от итогов саммита в Бухаресте 2008 года, когда Украине и Грузии пообещали вступление в НАТО.
"Это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что этого никогда не произойдет", - подчеркнул он.
"Или в качестве альтернативы, если США примут односторонние обязательства в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию", - отметил Рябков.
По словам представителя МИД России, это будет "более простой путь для США". Он добавил, что Москва будет обращаться к американской стороне, "чтобы они смотрели, что для них более приоритетно: европейская безопасность или какие-то сами по себе ущербные идеи".
- Напомним, во время переговоров в Европе 10 и 12 января США отказались предоставлять России гарантии нерасширения НАТО на восток.
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