России хватит обязательства США не принимать Украину в НАТО, - Рябков об альтернативе "гарантиям безопасности"

Об этом сообщает ТАСС.



По словам Рябкова, Запад должен отказаться от итогов саммита в Бухаресте 2008 года, когда Украине и Грузии пообещали вступление в НАТО.



"Это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что этого никогда не произойдет", - подчеркнул он.



"Или в качестве альтернативы, если США примут односторонние обязательства в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию", - отметил Рябков.



По словам представителя МИД России, это будет "более простой путь для США". Он добавил, что Москва будет обращаться к американской стороне, "чтобы они смотрели, что для них более приоритетно: европейская безопасность или какие-то сами по себе ущербные идеи".

Напомним, во время переговоров в Европе 10 и 12 января США отказались предоставлять России гарантии нерасширения НАТО на восток.

В Минобороны России заявили, что уровень отношений НАТО и России является критически низким, а Альянс якобы игнорирует предложения по деэскалации положения.

РФ заявила, что "ни на кого не собирается нападать" и потребовала от США не снабжать оружием Украины.



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