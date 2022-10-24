Об этом он заявил во время своего вечернего обращения.

"Мы отстояли независимость нашего государства – и России этого уже не изменить. Шаг за шагом освобождаем украинскую землю. Сейчас звучат Донбасс, Харьковщина, Херсонщина. Но будут звучать и Запорожье, и Крым: придет время – и вся Украина будет свободной", - сказал он.

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Также Зеленский добавил, что Украина ломает "вторую армию мира" и теперь "Россия будет только просительницей".

"Что-то там выпрашивает в Иране, что-то пытается выжать из западных государств – придумывая разную чепуху об Украине. Российский потенциал тратится на войну против нашего государства и всего свободного мира. Было газовое влияние – нет. Было военное влияние – испаряется. Был политический вес – теперь изоляция. Были идеологические амбиции – теперь только отвращение", - подчеркнул президент.

Также он добавил, что это очень важное изменение конфигурации в нашей части Евразии, ведь чем больше своего потенциала Россия потеряет сейчас - тем больше реальной свободы получат все народы рядом с Россией, и в ее пределах.

22 октября президент Владимир Зеленский заявил, что никакие российские авиаудары не влияют на работу ВСУ на фронте.

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