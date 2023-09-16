Роспропаганда запустила новый фейк: якобы Украина разминирует поля российскими пленными
Пропагандистские ресурсы распространяют видео, на котором якобы украинские военные отправляют российских пленных подрывать собой заминированные поля
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
В ЦПД проанализировали фейковое видео. По версии Центра, ролик содержит следующие дезинформационные признаки: неизвестная местность, отсутствие лиц, умышленное сокрытие кадров стрельбы.
На видео у "военных" черная обувь, когда у ВСУ на обеспечении обувь другого цвета. А на ногах военных заметно зеленую полосу, хотя украинские военные полосы на ноги не наносят.
"Все эти признаки указывают на то, что это очередной фейк роспропаганды, чтобы демонизировать ВСУ и обвинить украинских военных в несоблюдении Женевской конвенции. Украина, в отличие от России, придерживается Женевской конвенции по военнопленным и действует в рамках международного права, о чем неоднократно свидетельствовали международные миссии и организации", - отмечает Центр противодействия дезинформации.
- Вражеские ресурсы распространяют фейковую информацию, что Украина готовится устроить на Рош ха-Шана теракт в Днепре.
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