Роспропаганда запустила новый фейк: якобы Украина разминирует поля российскими пленными

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В ЦПД проанализировали фейковое видео. По версии Центра, ролик содержит следующие дезинформационные признаки: неизвестная местность, отсутствие лиц, умышленное сокрытие кадров стрельбы.

На видео у "военных" черная обувь, когда у ВСУ на обеспечении обувь другого цвета. А на ногах военных заметно зеленую полосу, хотя украинские военные полосы на ноги не наносят.

"Все эти признаки указывают на то, что это очередной фейк роспропаганды, чтобы демонизировать ВСУ и обвинить украинских военных в несоблюдении Женевской конвенции. Украина, в отличие от России, придерживается Женевской конвенции по военнопленным и действует в рамках международного права, о чем неоднократно свидетельствовали международные миссии и организации", - отмечает Центр противодействия дезинформации.