Роспропаганда распространяет фейки, что Украину якобы не хотят видеть в Евросоюзе, – Центр при СНБО

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины в телеграме.



"На основании нескольких комментариев читателей австрийской газеты Heute рупоры Кремля продуцируют новости под заголовками "Читатели Heute не хотят видеть Украину в составе Евросоюза" или "Австрийцы поддержали слова главы МИД страны по поводу членства Украины в ЕС", – рассказывают в сообщении.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что после одобрения конгрессом США ленд-лиза для Украины пропагандисты РФ начали создавать фейки по этому поводу. Одним из ложных нарративов является то, что за ленд-лиз будут расплачиваться многие будущие поколения граждан Украины. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb В Центре подчеркивают, что комментарии читателей не репрезентативны для описания взглядов всей Австрии или Европы. Ведь несколько социологических опросов подтверждают поддержку Украины европейцами в данном вопросе. Так, опрос французского Института общественного мнения, проведенный в марте 2022 года, показывает, что, например, в Польше приверженцев вступления Украины в ЕС – 91%, в Италии – 71%, в Германии – 69%, во Франции – 62%.