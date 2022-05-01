Роспропаганда распространяет фейки, что Украину якобы не хотят видеть в Евросоюзе, – Центр при СНБО
Россия распространяет дезинформацию о том, что европейцы якобы не хотят видеть Украину в Европейском Союзе
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины в телеграме.
"На основании нескольких комментариев читателей австрийской газеты Heute рупоры Кремля продуцируют новости под заголовками "Читатели Heute не хотят видеть Украину в составе Евросоюза" или "Австрийцы поддержали слова главы МИД страны по поводу членства Украины в ЕС", – рассказывают в сообщении.
- Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что после одобрения конгрессом США ленд-лиза для Украины пропагандисты РФ начали создавать фейки по этому поводу. Одним из ложных нарративов является то, что за ленд-лиз будут расплачиваться многие будущие поколения граждан Украины.
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