Роспропаганда распространила фейк о якобы сдаче украинских воинов в плен, Стратком опроверг

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады сложили оружие и сдались в плен", - такой фейк опубликовало российское минобороны.

Впоследствии появилась и "украинская" версия того же видео с логотипом 128-й ОГШБр и текстом о том, что "снята сдача российской ДРГ", однако в 128-й бригаде официально опровергли свою причастность к этому видео и взятие россиян в плен. Как именно переработанная версия этого российского видео попала на украинские каналы – это отдельная история, которую мы здесь не рассматриваем", – пишет SPRAVDI.

В Центре объяснили, почему это видео – фейк:

На кадрах присутствуют желтые подсолнухи, которых уже давно нет на украинских полях. Их в принципе нет на линии боевого столкновения из-за постоянных обстрелов.

Все актеры сдаются в плен с примкнутыми магазинами к автоматам, хотя при сдаче в плен магазин автомата должен быть отомкнут.

Ни один из них не имеет экипировки – бронежилетов, касок, РПСок. Только одна форма и автоматы.

Единственный из мужчин на видео, показательно снимающий с себя "бронежилет", действительно снимает пустой чехол от бронежилета – если хорошо присмотреться, то бронеплит в этом чехле от бронежилета нет.

"Не исключено, что в постановочном ролике снимались курсанты российских военных вузов, которые учатся для дальнейшей службы в подразделениях так называемого "информационного противоборства" ВС РФ. Именно этим и можно объяснить молодой возраст, одинаковые прически и отсутствие экипировки на актерах", - пишет Центр. стратегических коммуникаций и безопасности.