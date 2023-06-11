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OPINION

Роспропаганда оказалась эффективным оружием против... Кремля

Орест Сохар
11 июня, 2023 воскресенье
18:05
Мнение

По рашистским "центрам принятия решений" наиболее эффективно бьют не HIMARS или Storm Shadow, а пропутинские сатанисты

Сегодня они все ближе кружат вокруг Кремля в поисках виновников проигранной войны. Это одно из ожидаемых последствий гибридной войны Украины против Московии.

Среди целей т.н. специальной военной операции русских добровольцев на Белгородщине было посеять сомнение в адекватности Кремля и его силового блока. Результат – фантастический, смотрите сами.

Одного из лидеров пропутинской партии, архитектора "русского мира" Константина Затулина Кремль пытается разжаловать до уровня иноагента, — за его недавние "фейки": "Российское руководство прекрасно осознает реальную ситуацию, что победы добиться не удастся. Но глубинному народу в этом не признается". Очевидно, есть два варианта развития событий: либо готовить народ к поражению, либо нарисовать победу в учебниках истории, закрыть границы и ужесточить репрессии".

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Есть два варианта развития событий: либо готовить народ к поражению, либо нарисовать победу в учебниках истории, закрыть границы и ужесточить репрессии

Пропагандонка Марго Симоньян спрашивает гостей своей телевизионной студии, готова ли Московия поступиться Крымом, а депутаты госдумы призывают эвакуировать всех детей из соседних с Украиной областей, намекая на несостоятельность "второй армии" защищать пограничье.

"Ну, собственно, все идет по плану... Хотя плана никто толком не знает, — это уже "гойданутый" на всю голову Охлобыстин. - СВО показала, что мы голые с палкой-копалкой в руках". Сравнив русню с папуасами, актер позже удалил свой статус в телеграм.

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"Кажется, президент записался в терроборону, раз он "круглосуточно на посту". Хотелось бы видеть, как он в составе ополчения Рублевского шоссе обстреливает БПЛА противника из охотничьей двустволки. Теперь понятно, почему ему некогда: а) выполнять функции верховного главнокомандующего; б) что-то рассказать лично народу о событиях на фронте, планах и целях СВО - это уже стебется над бункерным дедом Стрелков-Гиркин.

В то время как Евгений Пригожин уже отстебал свое и тупо берет в плен подполковника российской армии.

Посеять переполох и возмущение среди так называемых элит — задача первого этапа гибридной войны. Ведь русского мужика трудно испугать, об испуге ему должна рассказать из телевизора испуганная "богема". Это, собственно, будет второй этап

Посеять переполох и возмущение среди так называемых элит — задача первого этапа гибридной войны. Ведь русского мужика трудно испугать, об испуге ему должна рассказать из телевизора испуганная "богема". Это, по сути, будет второй этап.

Лишь один из четырех россиян внимательно следит за ходом войны. Так, гляди, Московия проиграет, а глубинный народ и не узнает.

Совершенно иная ситуация на Белгородщине. Там о войне знают все, особенно жители городков Шебекино и Новая Таволжанка. Мало того, что они не получили необходимую защиту от российской армии, так еще от души обстреливаются и бомбятся рашистской армией. Паника усугубляется мародерством и беспорядками, к чему приложили руку свои.

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Украинцы надеялись разбудить захмелевший от пропаганды русский народ, а толкать стоило небожителей: они оказались гораздо чувствительнее глубинного народа.

Особенно заботливо выглядела эвакуация белгородцев… за деньги: за место в автобусе нужно было заплатить 3 тыс. руб., то есть в 10 раз больше стоимости рейсового билета.

Официальная Москва, конечно, никак не отреагировала на боевые действия...

Вот оно ноу-хау войны. Украинцы надеялись разбудить захмелевший от пропаганды русский народ, а толкать стоило небожителей: они оказались гораздо чувствительнее глубинного народа. Каждый освободительный рейд русских партизан будет стимулировать прозрение правящих кланов.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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