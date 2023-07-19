В этот раз о центрах "принятия решений" упоминают меньше, а больше о разрушении всех украинских мостов. И их на этот раз поплавило действительно сильно, потому что еще живы в памяти рассказы о супернадежной охране этого моста. Красивые картинки рисовали с боевыми водолазами, катерами и системами ПВО. Там даже боевые дельфины были. Но что-то с дельфинами, наверное, пошло не так, потому и прилетело вторично. Короче, ходят как оплеванные теперь.

Но и эти крики уже привычны, и нового в угрозах мало. А вот действительно интересно, что вся история с мостом абсолютно никак не перекликается с ударами по Одессе и Николаеву. От слова совсем. То есть, сейчас российские пропагандисты пытаются удары по украинским портам подать будто бы "удары возмезия". Но на самом деле это совсем не так.

По портам Украины россияне решили бить еще месяц назад. И об ударах по украинским портам и конкретно по зерновым терминалам тоже начали говорить уже давно. Наиболее яркий и откровенный спич по этому поводу еще 9 июля выдал Соловьев. Разумеется, тогда никаких ударов по Крымскому мосту никто в РФ и близко не ждал.

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Скажу больше, российские пропагандисты на 17 июля уже подготовили провокацию, которая позволила бы им вопить об украинских террористах. В ФСБ сняли смешной и крайне неубедительный ролик о "нацистах", задержанных якобы за планирование покушения на Маргариту Симоньян и Ксюшу Собчак. Дальше собирались это разгонять с понедельника. Но тема совсем скисла на фоне более ярких и реальных событий. Настолько, что про нее в телевизоре забыли.

И в представлении Кремля разрушение украинских портов — это такой способ для РФ выйти из зерновой сделки, но так, чтобы не поругаться с Эрдоганом. Разбить портовую инфраструктуру Украины, чтобы не было откуда грузить сельскохозяйственную продукцию. Нет портов – не поплывут сухогрузы. Не поплывут корабли – не будет зерновых сделок. А еще будет больше голода и мигрантов из стран Африки и Азии, это всегда рады организовать россияне.

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Потому что продолжать зерновые соглашения в Кремле не хотят – эти соглашения не очень популярны в глубинном народе. И очень трудно их представить народу как-то иначе, чем личный коррупционный навар окружения Путина и в целом унизительное для РФ принуждение россиян к миру и жизни в цивилизованном мире.

К тому же вырисовалась перспектива, что корабли с украинским зерном могут плавать и без согласия РФ. А тогда ситуация станет еще более унизительной для РФ, потому что ярко покажет, как прекрасно может жить мир, если россияне не контролируют Черное море.

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Об авторе. Ольга Лень, журналистка Эспрессо

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